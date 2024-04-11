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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали осужденного, уклонявшегося от исправительных работ

11 апреля 2024 11:50
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В Самаре сотрудники Росгвардии задержали осужденного, уклонявшегося от исправительных работ

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. Группа задержания получила от дежурного информацию о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в одном из гипермаркетов, расположенном на Московском шоссе. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.

Работники службы безопасности торговой сети объяснили прибывшим росгвардейцам, что с помощью системы видеонаблюдения выявили посетителя, который хочет похитить предметы бытовой химии. Патрульные задержали правонарушителя в тот момент, когда он пересекал линию касс. При себе у него действительно находились неоплаченные товары.

Установив личность задержанного, сотрудники Росгвардии выяснили, что его ищут представители правоохранительных органов. В январе сотрудники уголовно-исполнительной инспекции по городу Чапаевску объявили мужчину 1975 года рождения в розыск, поскольку он уклонялся от исправительных работ.  

Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Теги: Росгвардия

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