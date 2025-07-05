В Самаре сотрудники Росгвардии задержали местную жительницу, находившуюся в розыске

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В дневное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары. От дежурного росгвардейцы получили информацию о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в одном из охраняемых объектов торговли, расположенном на улице Аэродромной. Патрульные незамедлительно выехали на место происшествия.



По прибытии стражи правопорядка выяснили, что одна из посетительниц торговой точки намеревалась похитить алкогольную продукцию. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу. В ходе проверки личности выяснилось, что 42-летняя местная жительница находится в розыске как уклоняющаяся от исправительных работ.



Женщина была задержана росгвардейцами и передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.