В Самаре собственник здания ограничивал доступ к пожарному выходу и лестнице

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Договориться о пользовании лестницей и пожарным выходом собственникам нежилого помещения помогли судебные приставы.

Собственник помещений, расположенных на верхних этажах многоэтажного нежилого здания, столкнулся с проблемой. Владелиц помещений на нижних этажа ограничил ему доступ как к общей лестнице, так и к аварийной. Не сумев договориться с «соседом» мирно, мужчина обратился в суд, где было принято решение установить право на бессрочное ограниченное пользование местами общего пользования — лестницами. В отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары было возбуждено соответствующее исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства за неисполнение судебного решения судебным приставом-исполнителем в отношении должника было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также мужчина был ограничен в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых сотрудником Службы мер взыскателю восстановлен доступ к лестницам, ведущим на его этажи. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.