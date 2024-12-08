В Самаре самосвал сбил 18-летнюю девушку

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7 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, погибли 2.

Одно из ДТП произошло в 14-17 час. в Советском районе областного центра. Водитель 1989 года рождения, управляя самосвалом САМС HN3310, двигался по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. Советской Армии в направлении ул. Запорожская. В пути следования возле дома №44 по ул. Антонова-Овсеенко допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеход госпитализирована.