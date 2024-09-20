В Самаре росгвардейцы задержали сельчанина, объявленного в федеральный розыск

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Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары. В вечернее время стражи правопорядка получили от дежурного сообщение о хищении товаров, совершенном в супермаркете на улице Съездовской. Росгвардейцы незамедлительно проследовали по указанному адресу.

В магазине сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, предположительно, совершивших противоправное деяние. Установив личности и проверив их по информационным базам данных, патрульные выяснили, что один из задержанных находится в федеральном розыске. С июля текущего года сотрудники самарской полиции разыскивали жителя Сергиевского района 1973 года рождения, поскольку он скрылся от суда.

Росгвардейцы передали задержанных для дальнейшего разбирательства своим коллегам из органов внутренних дел.