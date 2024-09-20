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В Самаре росгвардейцы задержали сельчанина, объявленного в федеральный розыск

20 сентября 2024 10:18
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В Самаре росгвардейцы задержали сельчанина, объявленного в федеральный розыск

Группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Октябрьском районе Самары. В вечернее время стражи правопорядка получили от дежурного сообщение о хищении товаров, совершенном в супермаркете на улице Съездовской. Росгвардейцы незамедлительно проследовали по указанному адресу.

В магазине сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, предположительно, совершивших противоправное деяние. Установив личности и проверив их по информационным базам данных, патрульные выяснили, что один из задержанных находится в федеральном розыске. С июля текущего года сотрудники самарской полиции разыскивали жителя Сергиевского района 1973 года рождения, поскольку он скрылся от суда.

Росгвардейцы передали задержанных для дальнейшего разбирательства своим коллегам из органов внутренних дел.

Теги: Росгвардия

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