В Самаре росгвардейцы задержали подозреваемого в грабеже

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Промышленном районе Самары, получил ориентировку на злоумышленника. Незадолго до этого неизвестный открыто похитил сотовый телефон у несовершеннолетнего ребенка.

Отрабатывая прилегающую территорию, росгвардейцы заметили мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. В свою очередь, увидев служебный автомобиль Росгвардии, предполагаемый злоумышленник выбросил сотовый телефон и попытался скрыться. После непродолжительного преследования патрульные задержали его.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали задержанного – ранее судимого местного жителя 1988 года рождения своим коллегам из полиции.

Сумма ущерба составила 15 000 рублей.

Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».