В Самаре решат, возбуждать ли дело после обнаружения тела мужчины после пожара

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19 января 2023 года, в дневное время в доме, расположенном по улице Арцыбушевской в городе Самаре, произошёл пожар, в ходе тушения которого обнаружен мужчина. Потерпевшего пытались реанимировать в машине скорой помощи, однако мужчина скончался.

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка.

На место происшествия выехала следственно - оперативная группа. В настоящее время принимаются меры к полному тушению пожара, после чего сотрудники следственного управления приступят к осмотру места происшествия. Выясняются причины пожара, лица, которые могли пострадать в результате возгорания, пишет СУ СК.