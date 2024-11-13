В Самаре разыскали иномарку, сбившую несовершеннолетнего

144

5 ноября 2024 года по адресу: г. Самара, Зубчаниновское шоссе, д. 56 произошло дорожно-транспортное происшествие, где неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2013 года рождения. Тот пересекал дорожную часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения.

По данному факту собран административный материал и назначено проведение административного расследования, в ходе которого было установлено транспортное средство марки Isuzu, под управлением мужчины 1956 года рождения.

В настоящее время в отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ и передан на рассмотрение в суд для принятия дальнейшего решения.

Рассмотрев материалы, собранные сотрудниками полиции мировой судья вынес решение о лишении права управления транспортными средствами на срок 1 год 2 месяца.