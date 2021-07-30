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В Самаре проводят проверку столкновения гидроциклов на Волге

30 июля 2021 13:28
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В Самаре проводят проверку столкновения гидроциклов на Волге

В настоящее время все участники происшествия установлены. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. 

27.07.2021 г. в 21:00 ч. в Средневолжское управление МВД России на транспорте поступило сообщение о происшествии, произошедшем в протоке р.Волги, напротив 9-й просеки г.Самары. По указанному адресу выехали сотрудники транспортной полиции. На месте происшествия установлено, что некоторое время назад произошло столкновение двух гидроциклов, в результате которого пострадала пассажирка одного из них. Водителей гидроциклов, а также транспортных средств на месте происшествия не было. Девушку 1997 года рождения с множественными телесными травмами очевидцы произошедшего переправили на берег Волги со стороны города Самары. Каретой скорой помощи пострадавшая доставлена в лечебное учреждение. В настоящее время сотрудники транспортной полиции  установили всех участников происшествия. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. 

Теги: Волга гидроцикл ЧП на Волге

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