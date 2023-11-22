В Самаре продолжаются рейды по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства

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Сотрудники УВМ Главного Управления МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение возможных фактов противоправной деятельности на территории одного из складских комплексов, расположенных в Красноярском районе.



В ходе рейда выявлены нарушения миграционного законодательства: составлено 9 протоколов об административном правонарушении, предусмотренном ст.18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», 2 – ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».



Кроме того, на территории складского комплекса выявлен иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность без соответствующего трудового договора и уведомления УВМ ГУ МВД России по Самарской области. В настоящее время подготовлены материалы проверки для проведения административного расследования и привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч.1,3 ст.18.15 КоАП РФ работодателей указанных иностранных граждан.



Сотрудники полиции напоминают, что подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе. Обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.