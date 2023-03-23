В Самаре после столкновения машины врезались в ограждения и столб

178

22 марта на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 16:40 час. в Красноглинском районе г. Самара. 44-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Hyundai», двигался по Красноглинскому шоссе в направлении ул. Парижской Коммуны. В пути следования напротив д. 5 «а», при перестроении не уступил дорогу автомобилю «Toyota» под управлением 29-летнего водителя, который следовал в попутном направлении без изменения направления движения, и допустил столкновение с ним.

От удара автомобиль «Hyundai» отбросило вправо, где произошло столкновение с попутным автомобилем «Lada XRAY» под управлением 45-летней женщины-водителя. Автомобиль «Lada XRAY» совершил наезд на пешеходные ограждения, расположенные справа по ходу своего движения, а автомобиль «Hyundai» на пешеходные ограждения с последующим наездом на световую опору, расположенную справа по ходу своего движения. С места происшествия в медицинское учреждение доставлены женщина-водитель автомобиля «Lada XRAY» и ее 6-летний пассажир, а также 74-летняя женщина-пассажир автомобиля «Hyundai», где им назначено амбулаторное лечение.