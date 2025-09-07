В Самаре полиция остановила пьяного водителя, а его машина сама съехала в яму

198

7 сентября текущего года в городе Самаре на проспекте Кирова, в районе пересечения с улицей Московское шоссе, около четырёх часов утра сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Volkswagen Polo под управлением водителя 1991 года рождения. После остановки транспортного средства мужчина предпринял попытку скрыться, оставив автомобиль, как выяснилось позднее, без включения стояночного тормоза.

После непродолжительной погони полицейские задержали водителя, выявили у него явные признаки опьянения и, получив отказ на законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, в отношении задержанного составили административный протокол за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ.

Оставленный без необходимых мер предосторожности автомобиль, во время задержания правонарушителя, начал самопроизвольное движение и съехал с места остановки, оказавшись в зоне проведения коммунальных работ.

Управление Госавтоинспекции призывает водителей к соблюдению требований сотрудников полиции и неукоснительному выполнению правил дорожного движения, включая правила парковки транспортных средств.