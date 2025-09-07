Я нашел ошибку
Передача ВПЧ осуществляется исключительно от человека к человеку.
Эксперт: утверждение о том, что бородавки возникают вследствие контакта с жабами или лягушками - миф
В турнире приняли участие более 600 спортсменов из 24 регионов России, которые соревновались в 7 дисциплинах адаптивного футбола.
Второй этап всероссийских соревнований «Стальная воля»  завершился в Самаре 
Губернатор Самарской области обратился к певцу Егору Криду после скандала с Екатериной Мизулиной
В Госдуме считают, что «Карта Достоевского» может привить любовь к чтению и отечественным издателям.
В ГД предложили ввести «Карту Достоевского» подросткам возрастом от 14 до 18 лет
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
8 сентября в регионе без осадков, до +25°С
Комедию классика итальянской драматургии Эдуардо Скарпетты ставит на сцене Самарской драмы режиссёр Паоло Эмилио Ланди.
Самарский театр драмы откроет 175-й сезон премьерой спектакля «Неаполитанские каникулы»
Алиханов отметил развитие парфюмерной отрасли в РФ
В Самаре полиция остановила пьяного водителя, а его машина сама съехала в яму
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре полиция остановила пьяного водителя, а его машина сама съехала в яму

7 сентября 2025 13:48
198
7 сентября текущего года в городе Самаре на проспекте Кирова, в районе пересечения с улицей Московское шоссе, около четырёх часов утра сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Volkswagen Polo под управлением водителя 1991 года рождения. После остановки транспортного средства мужчина предпринял попытку скрыться, оставив автомобиль, как выяснилось позднее, без включения стояночного тормоза.
После непродолжительной погони полицейские задержали водителя, выявили у него явные признаки опьянения и, получив отказ на законное требование о прохождении медицинского освидетельствования, в отношении задержанного составили административный протокол за правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.12.26 КоАП РФ.
Оставленный без необходимых мер предосторожности автомобиль, во время задержания правонарушителя, начал самопроизвольное движение и съехал с места остановки, оказавшись в зоне проведения коммунальных работ.
Управление Госавтоинспекции призывает водителей к соблюдению требований сотрудников полиции и неукоснительному выполнению правил дорожного движения, включая правила парковки транспортных средств.

Теги: ДТП

Новости по теме
23-летний водитель в Тольятти сбил пешехода
06 сентября 2025, 11:15
23-летний водитель в Тольятти сбил пешехода
Он шел на запрещающий (красный) сигнал светофора.  Общество
516
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
05 сентября 2025, 13:18
В Кошелев парке молодая автомобилистка сбила 59-летнего пешехода
С места ДТП пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Происшествия
459
На трассе М-5 в Самарской области за полчаса произошло два ДТП
05 сентября 2025, 12:03
На трассе М-5 в Самарской области за полчаса произошло два ДТП
Информации о пострадавших и обращениях за медицинской помощью пока нет. Происшествия
480
В центре внимания
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
711
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
996
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
937
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
428
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
787
