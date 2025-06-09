В Самаре полицейские вернули 87-летней жертве мошенников свыше двухсот тысяч рублей

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Сотрудники Управления МВД России по городу Самаре оперативно отреагировали на сообщение о вероятном совершении мошенничества в отношении 87-летней жительницы областного центра и предотвратили передачу денежных средств злоумышленникам.

Ранее в полицию за помощью обратилась взволнованная жительница Промышленного района города Самары. Женщина сообщила оперативному дежурному, что ее пожилая соседка несколько часов общается по телефону. Абонент на другом конце провода, представлявшаяся адвокатом, требует от бабушки «декларирования» всех сбережений, одновременно запугивая проверками и при этом предлагая свою помощь, а также “специальную услугу” для пожилых людей – выезд курьера для получения денежных средств.

Полицейский мгновенно оценил обстановку и незамедлительно направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и сотрудников оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре.

Когда пенсионерка, следуя инструкциям мошенницы, собрала крупную сумму денег, сообщила ей количество и номинал купюр, полицейские уже прибыли во двор её дома.

Под их скрытым наблюдением пожилая женщина, выполняя указания злоумышленницы, упаковала деньги в картонную коробку, переложив хрупкими стеклянными рюмками для маскировки, и передала посылку водителю такси. Когда к нему с вопросами обратились полицейские, мужчина, проявив гражданскую ответственность, сообщил все известные ему данные по заказу.

Полицейские вернули деньги потерпевшей. Пожилая женщина поблагодарила оперуполномоченных и отметила, что их оперативная и слаженная работа «поразила» ее.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество), возбуждено уголовное дело. Следователями и оперативниками проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денег потерпевшей.