В Самаре полицейские разыскали потерявшегося на набережной мальчика

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Протяженность самарского берега более 4 км — это самая длинная набережная среди всех городов на Волге.

26 июля текущего года к наряду патрульно-постовой службы полиции, осуществлявшему охрану общественного порядка и общественной безопасности на самарской набережной, в вечернее время обратилась за помощью взволнованная женщина. Она пояснила, что потеряла из виду своего 7-летнего сына, который катался на самокате. Местная жительница показала направление, в котором уехал мальчик, описала его внешность и полицейские незамедлительно начали поиски ребенка.

«Когда я поняла, что не могу найти ребёнка самостоятельно, меня охватила паника. Никогда не думала, что со мной может произойти подобная ситуация! Если бы не оперативное реагирование полицейских, я бы не смогла взять себя в руки и продолжить поиски сына», - вспоминает тот день мама 7-летнего мальчика.

Стражи правопорядка всеми силами пытались успокоить женщину. Вместе с ней осматривали территорию набережной, спрашивали у отдыхающих о передвижениях ребенка на самокате – с их слов установили, что мальчик покинул территорию набережной и направлялся в сторону Струковского парка. Узнав, что ребенок может находится в непосредственной близости от проезжей части Волжского проспекта, полицейские побежали в указанном направлении. Через несколько сотен метров патрульные увидели малыша. Когда они подходили ближе, мальчик заметил взволнованную маму и ринулся в её объятья.

Полицейские убедились, что жизни и здоровью мальчика и мамы ничего не угрожает и продолжили несение службы на закрепленном маршруте.

Через некоторое время на имя начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанта полиции Александра Винникова пришло письмо со словами признательности в адрес сотрудников патрульно-постовой службы полиции городского Управления МВД России за проявленную чуткость, отзывчивость и доброжелательность.

Руководство ГУ МВД России по Самарской области высоко ценит мнение жителей о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает благодарность за высокую оценку их деятельности.