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В Самаре полицейские помогли мужчине с признаками инсульта, который оказался запертым в квартире

20 июля 2023 14:49
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В Самаре полицейские помогли мужчине с признаками инсульта, который оказался запертым в квартире

Сотрудники отдела полиции по Куйбышевскому району УМВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Ярослав Рыжов и полицейский-водитель прапорщик полиции Андрей Качаев находились на суточном дежурстве, когда получили сообщение от одного из жильцов дома в посёлке Рубежный о том, что из соседней квартиры слышны призывы о помощи.

Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка выяснили, что квартира находится на втором этаже. Дверь захлопнулась, когда хозяйка вышла. Запасных ключей у неё нет, а внутри остался её супруг, который долгое время болеет и не может самостоятельно передвигаться.

Понимая, что промедление в данной ситуации может обернуться трагедией, Ярослав Рыжов забрался на балкон второго этажа по лестнице, после чего зашёл внутрь жилого помещения, где находился нуждающийся в помощи мужчина. Полицейский открыл дверь своему напарнику, и вместе они помогли хозяину квартиры подняться и лечь на диван.

Речь мужчины была замедленной, он не мог самостоятельно встать на ноги. Это вызвало у сотрудников полиции подозрения, что у гражданина мог случиться инсульт. Стражи правопорядка оказали ему доврачебную помощь, вызвали бригаду скорой медицинской помощи и сопроводили пострадавшего до спецавтомобиля.

Супруга спасённого мужчины поблагодарила полицейских и пожелала им здоровья и хорошей службы.

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