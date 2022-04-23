В Самаре полицейские и общественники продолжили цикл встреч для студентов в рамках мероприятия «Твой выбор»

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Заместитель начальника отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Самарской области старший лейтенант полиции Александр Курбатов и представитель Общественного совета Владимир Купцов посетили Самарское областное училище культуры и искусств и рассказали студентам об опасности экстремизма и навыках выявления фейковой информации в сети Интернет.



Встреча с учащимися проходила в форме активного диалога. Свой разговор со студентами Александр Евгеньевич начал с разъяснения термина «экстремизм» на примерах конкретных уголовных дел и напомнил, что за пропаганду и публичную демонстрацию запрещенной символики предусмотрена административная ответственность, за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности — уголовная. В ходе дискуссии, присутствующие пришли к единому мнению, что зачастую в сети размещается фейковая и провокационная информация и необходимо обязательно проверять достоверность источников. Отвечая на вопрос о том, как следует поступать в случае получения или обнаружения недостоверной публикации, один из учащихся подробно разъяснил верный алгоритм действия. Александр Курбатов в свою очередь попросил внимательно подходить к размещению постов в личных аккаунтах и в случае возникновения подозрения, что информация в сети недостоверна, сообщать в полицию. Затем Александр Евгеньевич совместно со студентами изучил требования статей Уголовного кодекса Российской Федерации о преступлениях экстремистского характера и поделился с ними полезными ресурсами для проверки достоверности информации и контактами Центра по противодействию экстремизму.



В завершении встречи член Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Купцов Владимир Николаевич поблагодарил Александра Евгеньевича и учащихся за информативную беседу и подчеркнул важность проведения данных мероприятий среди подрастающего поколения на столь актуальную сейчас тему. Открытый диалог с молодежью необходим чтобы повысить уровень правовой грамотности и помочь избежать негативных последствий в будущем.