В Самаре полицейские догоняли машину, водитель которой не пожалел остановиться

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25 мая текущего года, во время несения службы сотрудниками Госавтоинспекции была предпринята попытка остановить транспортное средство, водитель которого проигнорировал законное требование полицейских об остановке и продолжил движение.

Сотрудники полиции начали преследование двухколесного транспортного средства. Во время погони, водитель неоднократно совершал грубые нарушения Правил дорожного движения. На всём пути преследования, с помощью сигнально-громкоговорящего устройства, инспекторы дорожно-патрульной службы требовали прекратить движение и не нарушать Правила дорожного движения.

Напротив дома 2а по улице Бубнова транспортное средство было остановлено. 19-летнего мужчину отстранили от управления транспортным средством.

В настоящее время материалы, собранные сотрудниками Госавтоинспекции, направлены в суд для рассмотрения по существу.