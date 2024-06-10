В Самаре подрядчика оштрафовали за неснесенные дома

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Прокуратура города Самары провела проверку исполнения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что в январе 2024 года департамент управления имуществом городского округа Самара и индивидуальный предприниматель заключили муниципальный контракт на сумму 36 млн рублей на выполнение в срок до 17 февраля 2024 года работ по сносу 32 расселенных аварийных домов, расположенных в 7 районах города.

Подрядчик нарушил условия контракта, к выполнению обязательств не приступил.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен судом к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактами на оказание услуг для нужд заказчика, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества). Виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1,8 млн рублей.

Благодаря мерам прокурорского реагирования в настоящее время муниципалитетом во исполнение вынесенных по искам прокуратуры решений суда осуществлен снос 12 объектов. Работа по сокращению непригодного для проживания жилищного фонда продолжается.