В Самаре подросток на электросамокате столкнулся с легковушкой

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В Самаре полицейские проводят проверку по ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. 11 июня в 15:30 час. 49-летний водитель, управляя а/м Lada Granta, двигался по внутридворовому проезду со стороны ул. Московское шоссе в направлении проспекта Кирова. В пути следования, напротив дома №395 на проспекте Кирова, мужчина допустил столкновение с электросамокатом, под управлением 16-летнего водителя, который пересекал проезжую часть дворового проезда справа налево, не соблюдая очередности проезда. С места ДТП подростка на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в больницу, где ему после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.