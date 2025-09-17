В Самаре по резонансному ДТП возбуждено уголовное дело

143

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Новокуйбышевска по п. а, б ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённо с оставлением места его совершения).

По предварительным данным следствия, в Самаре, утром 14 сентября, 19-летний водитель автомобиля BMW, осуществляя движение по ул. Ленинская, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу автомобилю Datsun, который осуществлял движение по главной дороге.

55-летний водитель Datsun скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажиры - четверо 18-летних молодых людей с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение г. Самары.

После ДТП водитель BMW не оказав помощи пострадавшим, скрылся с места дорожной аварии. Cпустя время он вернулся на место происшествия, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия, назначено проведение необходимых судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

Кроме того, в отношении водителя BMW вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».