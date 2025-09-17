Я нашел ошибку
Главные новости:
Не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов).
С 18 по 20 сентября в губернии ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Участникам регионального форума воспитателей детских садов предстоит услышать о мерах государственной поддержки семьи, семейных ценностях и семейном воспитании, о механизмах просвещения родителей и содержании Программы просвещения родителей. 
Воспитатели детских садов ПФО обсудят в Уфе развитие просветительской работы
Четыре медали чемпионата России по прыжкам на батуте завоевали спортсмены Самарской области
Виктор Часовских: паспорта готовности к зиме получили 85% домов в Самарской области
Пилот из Пензенской области совершил вынужденную посадку в поле в Кинельском районе
В Самаре искали незаконных мигрантов, один пытался убежать
Билайн дарит новым клиентам «плана б.» 1 терабайт интернета
россияне готовы копить долго на квартиру, детей и пенсию
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
В Самаре по резонансному ДТП возбуждено уголовное дело

17 сентября 2025 13:22
143
В Самаре по резонансному ДТП возбуждено уголовное дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении  19-летнего жителя Новокуйбышевска по  п. а, б  ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств  повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно совершенно лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённо с оставлением места его совершения).

По предварительным данным следствия, в Самаре, утром 14 сентября, 19-летний водитель автомобиля BMW, осуществляя движение по ул. Ленинская, при проезде нерегулируемого перекрестка, не уступил дорогу автомобилю Datsun, который осуществлял движение по главной дороге.

55-летний водитель Datsun скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а его пассажиры  - четверо 18-летних молодых людей с травмами  различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение г. Самары.

После ДТП водитель BMW не оказав помощи пострадавшим, скрылся с места дорожной аварии. Cпустя время он вернулся на место происшествия, отказавшись от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.  В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и иные процессуальные мероприятия, назначено проведение необходимых судебных экспертиз с целью установления всех обстоятельств произошедшего. 

Кроме того, в отношении водителя BMW вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.3.1  ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

ДТП

Новости по теме
В Тольятти после ДТП мотоциклист попал в больницу
17 сентября 2025, 11:51
В Тольятти после ДТП мотоциклист попал в больницу
16 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 4 человека. Происшествия
159
Смертельное ДТП в Пестравском районе: водитель врезался в стоящий трактор
17 сентября 2025, 11:39
Смертельное ДТП в Пестравском районе: водитель врезался в стоящий трактор
Мотоциклист скончался в карете скорой медицинской помощи. Происшествия
184
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
16 сентября 2025, 13:48
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
Пешеходы госпитализированы, водитель задержан в кратчайшие сроки сотрудниками полиции. Происшествия
370
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
191
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
166
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
293
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
338
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
426
