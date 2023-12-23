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В Самаре пешеход в снегопад попал под машину

23 декабря 2023 12:12
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В Самаре пешеход в снегопад попал под машину

22 декабря на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 08:18 час. в Советском районе г. Самара. В условиях снегопада 50-летний водитель, находясь за рулем автомашины Opel Astra, двигался по ул. Гагарина в направлении Победы. В пути следования напротив дома № 128 не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на 34-летнего пешехода, который переходил проезжую часть ул. Гагарина в неустановленном для перехода месте в зоне видимости пешеходного перехода. С места происшествия мужчина госпитализирован.

Теги: ДТП

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