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В Самаре отец жестоко обращался с маленькой дочерью

5 сентября 2022 10:34
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В Самаре отец жестоко обращался с маленькой дочерью

В подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции №6 Управления МВД России по г. Самаре поступила информация о том, что житель Самарского района ненадлежащим образом исполняет родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.


В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мужчина 1989 года рождения находится в разводе с матерью своей 7-летней дочери и проживает отдельно от них.
По данным сотрудников полиции, безработный родитель не принимал в достаточном объеме участия в духовном и нравственном развитии ребенка, а также, забирая ее к себе домой или находясь по месту проживания ребенка, в отсутствие матери жестоко обращался с девочкой посредством применения психического и физического насилия. Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, опросили мать и соседей, родственников и приняли меры к пресечению факта жестокого обращения с малолетней девочкой. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Отделом дознания ОП№6 Управления МВД России по г. Самаре в отношении жителя Самары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Санкция инкриминируемой злоумышленнику статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.
Во избежание случаев насилия в отношении детей сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию со стороны родителей, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, употребляют алкоголь, постоянно собираются посторонние люди, устраивают драки, скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (112 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи) или на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».

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