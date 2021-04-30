В Самаре один автомобиль помешал другому и тот врезался в дерево

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29 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 14:12 в Самаре. Водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем «ЛАДА 212140», двигался по ул. Калининградской со стороны ул. Зелёной с левым поворотом на ул. Бакинскую. В пути следования, на перекрестке неравнозначных дорог, при выезде с второстепенной дороги, создал помеху в движении автомобилю «КИА», под управлением водителя 1983 года рождения, движущемуся по главной дороге. После резкого торможения и маневрирования водитель автомобиля «КИА» допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие-дерево, расположенного слева по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «КИА», 1994 года рождения, ему было назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, водитель автомобиля «КИА» отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД.