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Сотрудники ГИБДД Тольятти приняли участие в родительском собрании о безопасности детей

27 июля 2021 09:21
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Сотрудники ГИБДД Тольятти приняли участие в родительском собрании о безопасности детей

Сотрудники ГИБДД Тольятти приняли участие в родительском собрании, проведенном в детском саду № 27 «Лесовичок», посвященном вопросам безопасности детей на дорогах города.

«Каждый родитель должен научить детей не только правилам дорожного движения, но и их строгому соблюдению» - это была основная цель проводимого мероприятия.

Полицейские обратили внимание родителей на меры личной безопасности несовершеннолетних при переходе проезжей части и в автомобильном транспорте. Довели до присутствующих статистику  дорожно-транспортных происшествий с участием детей: «С начала этого года на дорогах города получили травмы различной степени тяжести 67 несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, 1 ребенок погиб. Это на 24 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Десять детей пострадали по собственной неосторожности!».

Сотрудники полиции разъясняли родителям, что они являются авторитетом в формировании культуры безопасного  поведения у детей. Но зачастую халатное поведение родителей на дорогах копируют их дети. 

В заключение беседы сотрудники полиции ответили на вопросы родителей и педагогов, что свидетельствует о заинтересованности взрослых в обеспечении безопасности детей на дороге. А также раздали памятки «Как безопасно ездить на велосипеде» и памятки для водителей «Все, что нужно знать про безопасную перевозку ребенка в автомобиле». 

Теги: ГИБДД дети ДТП

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