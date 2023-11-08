В Самаре обрушилась крыша в храме в честь Святого Вознесения Христова

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Стали известные новые детали происшествия в храме на улице Степана Разина. К расследованию инцидента подключилась прокуратура.

ЧП, о котором идет речь, произошло во вторник, 7 ноября, в храме в честь Святого Вознесения Христова. Во время работ по реставрации трое рабочих сорвались со строительных лесов.

— Торцевая часть кровли обрушилась на строительные конструкции во время ремонтных работ, — озвучили версию событий в областной прокуратуре.

Пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ», пишет 63.ру.