В Самаре новые граждане России уклонялись от постановки на воинский учет

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На ж/д вокзале Самары военные следователи выявили новоиспеченных граждан России, не соблюдавших законодательство по воинскому учету.

20 мая 2024 года офицерами военного следственного отдела СК России по Самарскому гарнизону на территории ж/д вокзала г. Самары проведены мероприятия по выявлению бывших мигрантов, получивших гражданство РФ, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

В ходе рейдового мероприятия выявлены 8 «новых» граждан, подлежащих постановке на воинский учет, которые были препровождены в военный комиссариат Самарской области, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ.