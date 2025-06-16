В Самаре ночью водитель сбил пешехода

122

15 июня на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 3 человека.

В Промышленном районе областного центра полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода. В 00:10 49-летний мужчина, управляя а/м Toyota Land Cruiser 200, двигался по ул. Солнечная со стороны ул. Губанова в направлении ул. 9-я Просека. В пути следования возле дома №50, водитель допустил наезд на мужчину 1989 года рождения, который переходил проезжую часть, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, слева направо по ходу движения транспортного средства. С места ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение.