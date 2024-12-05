В Самаре ночью тушили пожар в многоэтажке на улице Георгия Димитрова

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В четверг, 5 декабря, в Кировском районе Самары горел многоквартирный дом. Пожар произошел на улице Георгия Димитрова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 02:46. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Прибывшие подразделения эвакуировали 25 человек, — рассказали в пресс-службе.

Пожар удалось ликвидировать. На месте происшествия работали восемь единиц техники и 29 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Причины возгорания предстоит установить специалистам, пишет Самара-КП.