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В настоящее время за медицинской помощью обратились 2 пассажира – женщины  1960 и 1987 годов рождения.
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В Самаре на улице Стара-Загора троллейбус с 30 пассажирами влетел в столб, есть пострадавшие

13 марта 2023 22:35
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В настоящее время за медицинской помощью обратились 2 пассажира – женщины  1960 и 1987 годов рождения.

По предварительным данным, 13 марта в 20.40 водитель пассажирского автобуса 47 маршрута, двигаясь по ул. Стара-Загора со стороны ул. Ново-Вокзальная в направлении ул. Воронежской, в пути следования не справился с рулевым управлением и врезался в световую опору справа по ходу движения транспортного средства.

В момент ДТП в салоне автобуса находилось 30 пассажиров.

В настоящее время за медицинской помощью обратились 2 пассажира – женщины  1960 и 1987 годов рождения.

Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место, обеспечивают беспрепятственный проезд  других транспортных средств, проводят осмотр места ДТП, устанавливают и опрашивают свидетелей произошедшего, выясняют  все подробности происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции региона призывают участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования ПДД РФ.

При возникновении непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб или Госавтоинспекции. Единый номер экстренных служб 112, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

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