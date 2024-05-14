В Самаре направлено в суд уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД РФ

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Не имея водительского удостоверения мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения.

В апреле текущего года на проспекте Кирова сотрудники самарской Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль, под управлением мужчины 1987 года рождения. Во время административной процедуры, водитель сообщил полицейским об отсутствии у него водительского удостоверения. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Водитель отказался. Транспортное средство поместили на специализированную автостоянку.

В ходе проверки выяснилось, что в июле прошлого года мужчина привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Более того, полицейские выяснили, что ранее он не проходил обучение в автошколе и не получал водительского удостоверения. Автомобиль он взял на время у своего знакомого, которого не предупреждал об отсутствии необходимого для управления транспортным средством документа.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому жителю Самары предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении злоумышленника направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.