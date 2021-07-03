В Самаре найдена убитой Екатерина Пузикова - вдова отравленного банкира

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В Самаре найдена убитой Екатерина Пузикова (в девичестве Сокирская), пишет sova.info. Об этом в соцсетях сообщает адвокат Андрей Соколов.

"Сегодня утром, дома был обнаружен труп Екатерины Пузиковой с несколькими ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

Фамилия Пузиковых стала широко известна в марте 2012 года. Тогда в загородном доме, при встрече с госиями, убили самарского банкира Дмитрия Пузикова. Его отравили.



Подозреваемой по делу стала супруга погибшего - Екатерина Пузикова. В августе 2015-го ее признали виновной в убийстве на почве ревности и назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Через год приговор пересмотрели - Пузикову осудили уже на 9 лет колонии. Однако в октябре 2017-го ее полностью оправдали.



Вчера, 2 июля, близкий друг Екатерины Пузиковой Андрей Рясков дал понять, что оправдали вдову банкира не просто так. Согласно его видеообращению в инстаграме, сам Рясков, а также отец и мать Екатерины собрали 15 млн рублей на взятку судье. Так ли это на самом деле - установят следователи. Однако на следующий день после заявления Ряскова, (то есть сегодня) Пузикова была убита.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ