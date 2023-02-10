В Самаре на Южном шоссе насмерть сбили человека

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В пятницу, 10 февраля, в областном центре произошло смертельное ДТП на Южном шоссе. Водитель "Газели" сбил пешехода.

По словам очевидцев, утром 10 февраля из-за произошедшего на Южном шоссе образовалась огромная пробка в оба направления. На месте также работали сотрудники госавтоинспекции.

В ГУ МВД по Самарской области прокомментировали произошедшее. По предварительным данным, ДТП произошло в 2:50 10 февраля. Газелист ехал по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе, после чего наехал на человека. Пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода, пишет ГТРК Самара.

Фото: samaradtp