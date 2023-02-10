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В Самаре на Южном шоссе насмерть сбили человека

10 февраля 2023 13:16
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В Самаре на Южном шоссе насмерть сбили человека

В пятницу, 10 февраля, в областном центре произошло смертельное ДТП на Южном шоссе. Водитель "Газели" сбил пешехода. 

По словам очевидцев, утром 10 февраля из-за произошедшего на Южном шоссе образовалась огромная пробка в оба направления. На месте также работали сотрудники госавтоинспекции. 

В ГУ МВД по Самарской области прокомментировали произошедшее. По предварительным данным, ДТП произошло в 2:50 10 февраля. Газелист ехал по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе, после чего наехал на человека. Пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода, пишет ГТРК Самара. 

Фото: samaradtp

Теги: ДТП

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