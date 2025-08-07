В Самаре на Волге пропал без вести сапбордист

159

В Самарской области объявили в розыск 30-летнего Андрея Фролова. Мужчина пропал без вести в понедельник, 5 августа, и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» рассказали, что в день исчезновения молодой человек отправился кататься на сапборде. Он плавал в районе Ульяновского спуска, ТЦ «Кубатура» и островом Проран.

«Он плыл с турбазы на набережную в 18:45. В самый шторм», — добавили участники поисковой группы.

Что случилось с Андреем, неизвестно. Его доску удалось найти в районе Ульяновского через несколько часов. Самого же мужчину пока что нет.

Представители «ЛизаАлерт» разместили ориентировку и особые приметы Андрея Фролова. Его рост — 176 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения мужчина был одет в белую футболку, голубые шорты и черную кепку, пишет 63.ру.