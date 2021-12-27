В Самаре на уничтожение отправили 96 пачек немаркированного кальянного табака

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В ходе проверки в одном из торговых центров г. Самары у индивидуального предпринимателя обнаружили пачки табака для кальяна, на которых отсутствовала маркировка с указанием обязательной информации, что является нарушением ст. 15.12 КоАП РФ «Производство или продажа товаров и продукции, в отношении которых установлены требования по маркировке и (или) нанесению информации, без соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации». В отношении мужчины был составлен административный протокол.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что индивидуальный предприниматель допустил оборот табачных изделий без нанесения специальных (акцизных) марок, необходимых для исключения возможности их подделки и повторного использования. Суд назначил мужчине наказание в виде административного штрафа с конфискацией табака для кальяна.

В отделении судебных приставов Советского района г. Самары судебным приставом-исполнителем в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено исполнительное производство. Являющиеся предметом административного правонарушения пачки табака конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества для последующего их уничтожения.