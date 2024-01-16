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В Самаре на улице Победы маршрутка въехала в кафе 

16 января 2024 21:55
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В аварии пострадал пассажир автобуса.

Во вторник, 16 января, на улице Победы случилась авария. Легковушка и автобус влетели в здание, чуть не разбив окно местной пиццерии, пишет sovainfo.ru

 Как сообщили в ГУ МВД СО, мужчина за рулем ВАЗ-2111 хотел повернуть с улицы Победы в переулок Штамповщиков. Он не уступил дорогу и влетел во встречный автобус, задев припаркованный "Хендай". 

В итоге "одиннадцатая" и автобус врезались в стену дома № 99 по улице Победы. На первом этаже здания находится кафе и, судя по фото, маршрутка подъехала вплотную к его окнам. 

Известно, что в аварии пострадал пассажир автобуса. Его госпитализировали. 

 

Фото: ГУ МВД России по Самарской области/СОВА
 

Теги: ДТП Самара

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