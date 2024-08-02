В Самаре на улице Металлистов горела квартира в многоэтажке

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В пятницу, 2 августа, самарцы стали свидетелями крупного пожара в жилом доме. По соцсетям разлетелось видео.

Огонь вспыхнул в многоэтажке по адресу: улица Металлистов, 70. Возгорание произошло на балконе — оттуда вырывается открытое пламя.

— Сообщение о пожаре поступило в 07:34. На балконе загорелись домашние вещи, — рассказали в МЧС.



Огонь зашел в комнату. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Пожар ликвидировали в 08:22. Пострадавших нет, но в целях безопасности из дома эвакуировали 27 человек, пишет 63.ру.