В Самаре на улице Куйбышева обрушилась стена жилого дома

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Сегодня, 10 апреля примерно в 9:30 произошло обрушение части внешней стены входной группы ведущей на второй этаж кирпичного жилого дома на площади 15 м. кв. по адресу: г.о. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, 83.

Часть дома, в которой обрушилась стена, расселена, пострадавших нет.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Самарского района г.Самары Надежда Фанталова.

Организована прокурорская проверка по итогам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома, сообщает облпрокуратура.