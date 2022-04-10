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В Самаре на улице Куйбышева обрушилась стена жилого дома

10 апреля 2022 12:46
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В Самаре на улице Куйбышева рухнула стена жилого дома

Сегодня, 10 апреля примерно в 9:30 произошло обрушение части внешней стены входной группы ведущей на второй этаж кирпичного жилого дома на площади 15 м. кв. по адресу: г.о. Самара, Самарский район, ул. Куйбышева, 83. 

Часть дома, в которой обрушилась стена, расселена, пострадавших нет.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует заместитель прокурора Самарского района г.Самары Надежда Фанталова.

Организована прокурорская проверка по итогам которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома, сообщает облпрокуратура.

Теги: ЧП

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