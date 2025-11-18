В Самаре на ул. Каховской водитель сбил женщину

109

17 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, погиб - 1. В Кировском районе Самары сотрудниками Госавтоинспекции, следует, что в 01:50 мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался по ул. Физкультурная, со стороны ул. Металлистов в направлении ул. Каховская. В пути следования возле дома № 11 по ул. Севастопольская, водитель допустил наезд на 41-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места ДТП госпитализирован пешеход. Во время оформления ДТП за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения полицейскими в отношении водителя составлен административный материал.