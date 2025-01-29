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В Самаре на ул. Демократической большегруз сбил пешехода

29 января 2025 13:37
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В Самаре на ул. Демократической большегруз сбил пешехода
 

Авария произошла в среду, 29 января. Подробности рассказали в региональном главке МВД, пишет Сова. 

ДТП случилось недалеко от коттеджного поселка "Гагаринец" на ул. Демократической. Рядом с регулируемым пешеходным переходом большегруз сбил человека. На кадрах очевидцев с места происшествия, которые опубликованы в соцсетях, мужчина лежит на проезжей части под прицепом грузовика.

- В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшему, сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.
Теги: ДТП

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