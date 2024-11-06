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В Самаре на проспекте Ленина с рельсов сошел трамвай

6 ноября 2024 13:59
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В Самаре на проспекте Ленина с рельсов сошел трамвай
 

Это произошло в районе остановки "Первомайская".

В 8:50 на проспекте Ленина с рельсов сошла первая тележка второго вагона маршрута № 5. Он следовал по направлению "в город".

Как сообщили в Трамвайно-троллейбусном управлении, причиной случившегося стало уширение трамвайного полотна из-за физического износа и погодного фактора.

На место прибыла бригада специалистов, и в 9:56 движение было восстановлено.

Известно, что погибших и пострадавших нет.

Трамвай отбуксировали в городское депо. Сейчас он находится на ремонтной зоне. В ближайшее время транспорт тщательно осмотрят и снова выпустят на линию, пишет Сова.

Теги: Городской транспорт

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