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В Самаре на проспекте Кирова горел ангар

22 марта 2025 20:59
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Площадь пожара составляла 200 квадратных метров.

В 16:26 22марта в ОДС ГУ МЧС СО поступило сообщение о пожаре в ангаре по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-он, пр. Кирова, 26а.

По прибытию к месту установлено, что происходит горение в ангаре пластиковых ящиков.

В 16.38 22.03.2025 объявлен повышенный ранг вызова – Пожар № 2.

В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Для тушения пожара привлекалось 72 человек и 24 единицы техники.

Площадь пожара составляла 200 квадратных метров. В 19.36 пожар ликвидирован, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Пожар Самара

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