В Самаре на пожаре в многоквартирном доме пострадала пожилая женщина

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В воскресенье, 24 октября, примерно в 12:21 произошел пожар на ул. Пугачевская, 80а в Кировском районе Самары. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел многоквартирный дом на площади 65 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 34 человека, которые ликвидировали возгорание в 12:57.

В региональном управлении МЧС России уточняют, что во время пожара была травмирована 82-летняя женщина, а из здания эвакуировано четыре человека, пишет Волга Ньюс.