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В Самаре на пожаре пострадали бабушка и внучка

10 июля 2025 11:52
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В Самаре на пожаре пострадали бабушка и внучка

В среду, 9 июля, в Советском районе Самары произошел серьезный пожар.

«Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Свободы поступило в 11:49», — рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь распространился на маленькой площади — всего восемь квадратных метров.

«Возгорание тушили 15 пожарных-спасателей при помощи пяти единиц специальной техники. В 13:10 пожар был потушен», — сообщили в ведомстве.

К сожалению, в результате происшествия пострадали два человека: 90-летняя женщина и 12-летняя девочка. Также известна и предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрооборудования, пишет 63.ру.

Теги: Пожар

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