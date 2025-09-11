Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +15, +17°С.
12 сентября в регионе без осадков, до +18°С
Это значимое событие соберет представителей российской и зарубежной культурной среды, деятелей искусства, бизнес-сообщества и органов власти.
Делегация региона принимает участие в XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур
13 сентября в Самаре состоится Чемпионат Самарской области по дуатлону.
В Самаре перекроют участки нескольких улиц в районе стадиона «Самара Арена»
В число призеров вошли 12 спортсменов из Самарской области.
Сборная России успешно выступила на чемпионате и первенстве мира по пляжному теннису
В Екатеринбурге стартовал чемпионат России по прыжкам на батуте
Планируется запустить авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Красноярском, Уфой, Казанью и Новосибирском.
Минтранс: аэропорт Краснодара, закрытый с 2022 года, возобновил работу
Победители второго этапа получили право участвовать в Всероссийском конкурсе профессионального мастерства, объединяющем лучших сотрудников спецподразделений ФСИН со всей страны.
В Самарской области завершился второй этап конкурса профмастерства спецподразделений ФСИН России 
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.
В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.92
1.68
EUR 99.82
1.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» приглашает жителей и гостей Самары
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки

11 сентября 2025 18:14
180
После столкновения автомобилей медицинская помощь потребовалась одному из водителей.

Полицейские работают в Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской, где произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель автомобиля Porsche при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia, который двигался во встречном направлении. После столкновения транспортных средств медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля южнокорейского производства.

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил проезда перекрестков и важности предоставления преимущества в движении при совершении маневров, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: ДТП Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat.
22 августа 2025, 17:55
Смертельное ДТП в Красноармейском районе: столкнулись Fiat и Geel 
На месте ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля Fiat. Происшествия
1515
ДТП произошло на внутридворовой территории.
19 августа 2025, 21:43
ДТП в Кировском районе Самары: под колесами Камаза погибла пенсионерка
ДТП произошло на внутридворовой территории. Происшествия
870
Среди пострадавших двое детей.
10 августа 2025, 21:36
В Самаре на улице Технической столкнулись пять автомобилей, пострадали пять человек
Среди пострадавших двое детей. Происшествия
1048
В центре внимания
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
11 сентября 2025  13:29
В Самарской области впервые применят дистанционное электронное голосование
247
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
396
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
1053
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
447
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
290
Весь список