В Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской столкнулись две иномарки

Полицейские работают в Самаре на пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской, где произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

По предварительной информации сотрудников Госавтоинспекции, водитель автомобиля Porsche при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia, который двигался во встречном направлении. После столкновения транспортных средств медицинская помощь потребовалась водителю автомобиля южнокорейского производства.

Сотрудники ГАИ проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил проезда перекрестков и важности предоставления преимущества в движении при совершении маневров, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО