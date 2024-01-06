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В Самаре на Московском шоссе водитель сбил девушку

6 января 2024 11:54
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В Самаре на Московском шоссе водитель сбил девушку

5 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 5 человек. У участников ДТП признаки  опьянения не обнаружены.

В Самаре в 04:00 водитель 2000 г.р., управляя автомобилем Jac J7, двигался по Московскому шоссе со стороны ул. Луначарского в направлении ул. Киевская, в районе строения лит. Д, корп. 28А   по Московскому шоссе, допустил наезд на пешехода – женщину 2000 г.р., которая двигалась по проезжей части Московского шоссе во встречном направлении. В результате ДТП пешеход доставлена в лечебное учреждение.

 

Теги: ДТП

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