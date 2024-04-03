В Самаре на Мориса Тореза водитель сбил женщину

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2 апреля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в 22:30 час. в Железнодорожном районе г. Самара. 29-летний водитель, находясь за рулем автомашины Toyota, двигался по ул. Мориса Тореза в направлении ул. Авроры. В пути следования, напротив д. 67 Б допустил наезд на 42-летнюю женщину-пешехода, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С места происшествия женщина госпитализирована.