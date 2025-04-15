В Самаре на ходу перевернулся большегруз

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Сегодня, 15 апреля, утром на территории Красноглинского района произошло ДТП с участием большегруза. По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, 27-летний водитель Камаза с бетономесителем следовал в районе территории Дома ЭМО 1. Со слов водителя, во время движения, у транспортного средства оказалась неисправна тормозная система. Мужчина предпринял попытку торможения об отбойник, после чего машину опрокинуло и было допущено столкновение с впереди движущемся автомобилем Hyundai. В ДТП никто не пострадал.

В настоящее время на данном участке дороги в обоих направлениях (по Красноглинскому шоссе в сторону п. Южный) ограничено движение транспортных средств. На месте ДТП продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка.