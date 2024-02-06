В Самаре на девочку упала глыба снега с крыши дома на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской 

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6 февраля произошел сход снега с крыши дома, расположенного на пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской в городе Самаре, в результате которого пострадал ребенок.



В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.



По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом Самары организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, выясняются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР Самара.

Фото: СУ СКР Самара