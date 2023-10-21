В Самаре на Антонова-Овсеенко водитель сбил девочку

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20 октября 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП, в которых пострадали 12 человек и один человек погиб.

Одно из ДТП произошло в 16:10 час. в Советском районе областного центра. Водитель 1995 года рождения, управляя транспортным средством Лада Веста, двигался по ул. Антонова-Овсеенко со стороны ул. Запорожская в направлении ул. 22 Партсъезда. В районе дома №101 по ул. Антонова-Овсеенко, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением своего транспортного средства и допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2011 года рождения, который пересекал проезжую часть в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения транспортного средства. Девочка-пешеход госпитализирована в медицинское учреждение. Водитель отечественной легковушки от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался.