В Самаре на Аэродромной молодой человек попал под машину

21 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 18 человек.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что в Железнодорожном районе г. Самары в 20:50 27-летний водитель, управляя автомобилем «Subaru», в районе д. 41 по ул. Аэродромная, не уступил дорогу 21-летнему мужчине, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП пешеход доставлен в лечебное учреждение.